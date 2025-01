Luiken orgel Grote Kerk Breda waarschijnlijk van Vlaamse meester

Volgens Marieke Wiegel, directeur van de Grote Kerk, was bekend dat de orgelluiken van hoge kwaliteit zijn. Dat ze waarschijnlijk tijdens de renaissance door een Vlaamse meester zijn geschilderd noemt ze verrassend nieuws. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft bevestigd dat het hoogstwaarschijnlijk om werken uit het begin van de 17e eeuw gaat.

De krant citeert restaurator Rob Bremer, die al ruim vijftig jaar als restaurator werkzaam is. Bremer roemt de hoge kwaliteit van de schilderingen en zegt die uit genoemde periode niet vaak tegen te komen in Nederland en België. De afbeeldingen zijn in de loop van de eeuwen donker geworden en geven de strijd tussen David en Goliath weer.

De luiken zijn recent van het rugwerk verwijderd. Er zal een uitgebreid onderzoek naar de herkomst van de schilderingen plaatsvinden. Ze worden ook gerestaureerd. Dit valt samen met de restauratie van het orgel zelf.

De kas van het rugwerk van het zogeheten Hillenorgel dateert uit 1534. Veel pijpen uit die tijd staan nog in het huidige orgel. Bij de bouw van dit instrument in 1969 gebruikte Flentrop alle bruikbare oude onderdelen en het pijpwerk. Het stadsorgel telt 53 registers, die zijn verdeeld over vier manualen en pedaal.