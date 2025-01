Colombia wil toch weer aanhouding ELN-leiders na opgelaaid geweld

President Gustavo Petro had de vredesonderhandelingen al stilgelegd nadat het geweld was opgelaaid in het noordoosten van het land. Daar begon de guerrillabeweging vorige week een offensief tegen een rivaliserende groep. De autoriteiten zeggen dat sindsdien tientallen doden zijn gevallen en bijna 32.000 mensen hun huizen zijn ontvlucht. De autoriteiten hebben duizenden militairen naar het gebied gedirigeerd om een einde te maken aan het geweld.

De onrust zet het vredesproces in het land onder druk. De president onderhandelt met meerdere gewapende groepen die delen van het land controleren. Colombia sloot in 2016 al een vredesdeal met de grote guerrillabeweging FARC.