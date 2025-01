100 miljoen euro voor bouw grootste zonnepark van Nederland

Het Zonnepark Eekerpolder moet 160 hectare groot worden. De capaciteit zal bijna 200 megawattpiek zijn, genoeg om ongeveer 67.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. De eerste vijf jaar zal energieleverancier Eneco de zonnestroom afnemen.

De regio waarin het zonnepark komt te staan, kampt met een overvol stroomnet waardoor de lokale netbeheerder Enexis voorlopig geen aanvragen voor nieuwe aansluitingen kan behandelen. Zonnepark Eekerpolder heeft daarom een eigen particulier stroomnet dat direct op het hoogspanningsnet is aangesloten, waardoor Enexis’ net niet wordt belast.

Onder andere Rabobank verstrekt een lening voor de bouw van het park, maar mede-eigenaar Novar wil niet zeggen hoe groot die lening is. Het bedrijf zelf investeert ook een deel van de 100 miljoen euro in het zonnepark. Naast Novar wordt een coöperatie waarin inwoners uit de gemeenten Oldambt en Midden-Groningen zijn vertegenwoordigd deels eigenaar van het zonnepark. Het zonnepark komt in deze gemeentes te liggen.