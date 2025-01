Zorgen in politiek Den Haag over sancties VS tegen ICC

Buitenlandminister Caspar Veldkamp wil vooralsnog echter alleen het middel van „stille diplomatie” inzetten, zei hij dinsdag in een Kamerdebat over het Midden-Oosten.

D66-Kamerlid Jan Paternotte sprak van een „extreem onverstandige” Amerikaanse wet die er volgens hem lijkt aan te komen. Hij vroeg Veldkamp in elk geval te bevestigen „dat wij op geen enkele wijze medewerking zullen verlenen, en waar nodig ook bescherming zullen bieden aan betrokkenen bij het ICC?”

„Zelfs een lightvariant, waarbij bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven alleen geen diensten meer zouden verlenen, zal desastreus zijn”, stelde CDA’er Derk Boswijk. „Want dat houdt praktisch in dat het ICC geen software en hardware meer kan gebruiken.”

De arrestatiebevelen van het Strafhof tegen onder meer de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn veel politici in de Verenigde Staten een doorn in het oog. Eerder deze maand nam het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aan om sancties op te leggen aan het ICC. Daarin wordt verwezen naar de arrestatiebevelen. De Senaat, waar de Republikeinen nu ook de meerderheid hebben, moet zich nog uitspreken over het voorstel.

Trump

De kersverse president Donald Trump ondernam maandag eveneens actie met betrekking tot het Strafhof. In zijn eerste termijn, in 2020, ondertekende hij een decreet om sancties op te kunnen leggen aan personen die ten behoeve van het Strafhof onwelgevallige acties ondernamen. Zijn opvolger, Joe Biden, maakte dit decreet in 2021 met een nieuw decreet ongedaan. Trump ondertekende op zijn beurt maandag een decreet om dát decreet weer ongedaan te maken.

Minister Veldkamp zei dat hij moet bestuderen hoe het decreet zich verhoudt „tot de nog in stemming te brengen wetgeving in de Senaat”. De bewindsman gaf aan dat hij het liefst datgene doet wat het meest effectief is voor het verzachten „van de schade voor het functioneren van het Strafhof.” Omdat de uitkomst nog niet bekend is, wil Veldkamp zich op dit moment nog beperken tot stille diplomatie. Dat leverde een teleurgestelde reactie op van SP’er Sarah Dobbe.

CDA’ er Boswijk wilde weten of de minister bezig is met het bouwen van een coalitie van landen „die het wel gaan opnemen voor het ICC”. Veldkamp zei dat dit wordt besproken in een overleg van landen die partij zijn bij het Strafhof.

Opvallend

Verder was opvallend dat Veldkamp in het debat zei dat de Nederlandse inzet in de oorlog tussen Israël en Hamas tot „te weinig resultaat” heeft geleid.