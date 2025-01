Boudewijn Haase uit Grand Rapids was uitgenodigd voor inauguratie Trump

Hoewel de uit Rijssen afkomstige Boudewijn Haase zelf niet in Amerika mag stemmen, voelt hij zich toch erg thuis bij de Republikeinse Partij. „Haar conservatieve waarden deel ik voor honderd procent.” En president Donald Trump waardeert hij zeer. „Een flinke man, met een goed zakelijk inzicht, bij wie traditionele waarden veilig zijn.”

Omgekeerd waardeert Donald Trump de in Grand Rapids wonende Haase ook. Hij nodigde hem enkele weken geleden uit als zijn ”special guest” voor de inauguratie. Reden? Haase organiseerde tijdens de verkiezingsrace van Trump een evenement op het bedrijf waar hij directeur is. Nu nog, maanden later, noemt Haase dat een bijzondere belevenis. „Het is echt indrukwekkend als een plaatselijke predikant op verzoek van de staf van Trump zo’n verkiezingsbijeenkomst opent met gebed.”

De uitnodiging voor de inauguratie aanvaardde Haase graag. Jammer genoeg hij kon uiteindelijk niet bij de plechtigheid aanwezig zijn. Vanwege de verplaatsing van de inauguratie naar binnen, was het voor hem niet zinvol naar Washington te reizen.

Boost

Haase somt naast Trumps aandacht voor traditionele waarden moeiteloos nog een rijtje positieve punten van hem op. „We weten dat hij zich verzet tegen abortus; dat hij een streep zet door het progressieve wokebeleid. Het raakte me echt dat Trump in dit kader zei: „Laten we vooral onze God niet vergeten.”

Ook op economisch terrein verwacht Haase dat Trump zorgt voor een boost in het zakenleven. „Hij heeft gezegd: „Drill, baby, drill.” Dat helpt. Of hij tarieven voor buitenlandse goederen gaat heffen, weet ik niet. Maar nu al zie je dat mensen meer geld uitgeven. Men weet nu waar men aan toe is.”

Volgens de ondernemer uit Grand Rapids is het werk dat Elon Musk gaat doen ook goed voor de Amerikaanse economie. „Musk heeft als opdracht om de federale regering te optimaliseren en te stroomlijnen. Dat zal de Amerikaanse economie stimuleren. En Musk kan zo’n sanering leiden. Dat heeft hij bij Twitter bewezen.

Dat Musk en zijn collega’s een regering van superrijken gaan vormen, is volgens Haase niet direct een risico. „Ik had eerder dat gevoel bij de vorige regering. Om een voorbeeld te noemen: Nancy Pelosi heeft belangen in bedrijven. En om die bedrijven te helpen werden soms in Washington regels aangepast. Tegelijk wil ik voorzichtig zijn. Je kan je gemakkelijk laten meeslepen in samenzweringstheorieën. Dat wil ik niet.”

Kaarsje

De ondernemer uit Grand Rapids zegt respect te hebben voor de soepele overdracht van Biden en Kamala Harris. „Dat verdient zonder meer waardering. Hetzelfde kan worden gezegd van de manier waarop ze bij de inauguratie van Trump aanwezig waren.”

Daarmee is niet gezegd dat Haase vindt dat Biden nog wel vier jaar had kunnen regeren. „De laatste maanden is wel heel duidelijk geworden dat Biden absoluut niet meer geschikt was om nog vier jaar president te zijn. Het kaarsje doofde langzaam uit.”

Dat Biden en Harris niet voor uitspraken van Trump applaudisseerden, snapt Haase helemaal. „Behalve die ene keer. Toen Trump sprak over de wapenstilstand in het Midden-Oosten, toen gingen Biden en Harris staan. Heel bijzonder. Israël is vaak de steen des aanstoots. Maar dit keer was het een thema dat verenigde. Dat is ook wat Trump wil. Maandagavond zei hij te streven naar vrede en eenheid.”