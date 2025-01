Trump: God heeft me gespaard om Amerika te redden

„God heeft me gespaard om Amerika te redden”, zegt hij in zijn toespraak.

Terwijl Biden pal naast hem zit, belooft Trump dat er een einde zal komen aan diens „desastreuze beleid”. Zo kondigt hij aan de noodtoestand aan de grens met Mexico uit te roepen. Daardoor kan hij federale troepen bij de grensbewaking inzetten. Daarnaast belooft de president de grootste deportatie van illegale immigranten te beginnen. Trump wil ook afschaffing van het automatische recht op staatsburgerschap voor iedereen die op Amerikaans grondgebied wordt geboren.

Het staatshoofd zegt verder dat de klimaatmaatregelen van Biden zullen worden teruggeschroefd. Later op de dag tekent hij een decreet waarmee de Verenigde Staten uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen. Trump wil namelijk werk maken van de winning van aardolie en -gas. Ook trekt hij de VS terug uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Op het gebied van de buitenlandse politiek maakt hij opnieuw duidelijk het Panamakanaal terug te willen. Trots is Trump op het akkoord dat vorige week in het Midden-Oosten is gesloten tussen Israël en terreurorganisatie Hamas. Over de oorlog in Oekraïne rept hij niet.

Gratie

Later op de dag tekent Trump tientallen decreten. Omstreden is zijn besluit om gratie te verlenen aan Capitoolbestormers. Ruim 1500 personen, door Trump „gijzelaars” genoemd, pardonneert hij voor hun rol bij de aanval op het Congres op 6 januari 2021 – vrijwel alle Capitoolbestormers. De straffen van veertien leden van twee extreemrechtse knokploegen, the Proud Boys en Oath Keepers, die zijn veroordeeld voor samenzwering, verlaagt Trump.

De nieuwe president wil een onderzoek naar het tot wapen maken van overheidsinstanties onder de regering-Biden. Onder meer het ministerie van Justitie, beurswaakhond SEC en de veiligheidsdiensten worden onder de loep genomen. Hoewel Trump spreekt over „het beëindigen van praktijken van politieke vooringenomenheid bij de federale overheid”, is de vrees dat het onderzoek juist de opmaat hiertoe is en de vervolging beoogt van functionarissen die betrokken zijn bij strafrechtelijke acties tegen Trump en zijn medestanders.

Trump zet ook een streep door het progressieve wokebeleid. Onomwonden zegt hij dat er maar twee geslachten zijn: man en vrouw. Daarmee komt er een einde aan de diversiteitsprogramma’s op ministeries. Naar verwachting zullen bedrijven die overheidscontracten willen, ook een streep door hun diversiteitsbeleid moeten zetten. Per decreet vaardigt hij ook een verbod uit op het gebruik van federaal geld voor geslachtsveranderingen, zoals hormoontherapie.

Verder wil Trump op federaal niveau de doodstraf weer invoeren. Biden heeft alle ter dood veroordeelden gratie verleend.