79 procent toename van verbrande gebieden in 2024 in Brazilië

Branden in de Amazone, een cruciale koolstofput voor de rest van de wereld en een wereldwijde hotspot van biodiversiteit, waren verantwoordelijk voor 58 procent van de schade. Ongeveer 8,5 miljoen hectare bos verbrandde in 2024, vergeleken met 2,2 miljoen in 2023. In de Amazone verwoestten branden voor het eerst meer bos dan grasland, volgens de gegevens van MapBiomas.

In Brazilië zijn het vooral veehouders en boeren die de branden veroorzaken. Zij steken de branden aan om land voor weidegrond en landbouw te creëren. ​De overheid heeft moeite die praktijken in te dammen.