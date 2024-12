Gewelddadige aanval op synagoge in Melbourne verrast Joodse gemeenschap niet

De brand brak rond 4.10 uur plaatselijke tijd uit. Er waren toen al enkele mensen in de synagoge aanwezig, melden Australische media . Een persoon raakte gewond en de synagoge liep schade op. De aanslag ontvangt brede afkeuring.

„Er werd op de deur gebonsd en twee gemaskerde mannen goten een vloeistof uit die ze in brand staken”, vertelt Benjamin Klein, bestuurslid van de synagoge. Een van de synagogebezoekers raakte gewond, de anderen konden het gebouw ontvluchten. De brand heeft daarnaast veel meubilair en kostbare Torahrollen vernietigd, aldus Klein.

De Australische politie zoekt naar drie verdachten voor de brandstichting. „We denken dat het opzettelijk was. We denken dat de synagoge een doelwit was. Wat we niet weten, is waarom”, zei rechercheur Chris Murray tegen Australische pers . De politie „neemt het incident serieus” en verhoogt het aantal controles in de omgeving.

Anthony Albanese, de minister-president van Australië, spreekt zijn afkeer over de aanslag uit. Hij noemt het „een antisemitische daad om angst in de gemeenschap te veroorzaken”. Albanese roept alle Australiërs op de gebeurtenis „ondubbelzinnig te veroordelen”. De minister-president maakt 100.000 dollar vrij voor het herstel van de synagoge.

Jeremy Leibler, voorzitter van de Joodse gemeenschap de Zionist Federation of Australia, zegt dat niemand verbaasd hoeft te zijn over de „gewelddadige aanval”. Hij noemt het op X een smet op de Australische natie en roept de overheid op om krachtig op te treden tegen Jodenhaat.

„Niemand van de Joodse gemeenschap is verrast”, zei ook Daniel Aghion, voorzitter van de uitvoerende raad van Australische Joden, tegenover Australische media . Hij noemt het een tragische dag voor de Australisch-Joodse gemeenschap.