Politie Australië belooft hard optreden tegen anti-Joodse haatmisdrijven

Twee auto’s werden in brand gestoken en andere voertuigen werden beklad met anti-Joodse leuzen in de nabijheid van het voormalige huis van een Joodse gemeenschapsleider. Het besmeuren van een huis met rode verf was volgens de politie ook een haatmisdrijf. Dit huis was in het verleden eigendom van een prominente Joods-Australische advocaat.

„We zullen je opsporen, we zullen je vinden en opsluiten”, zei Yasmin Catley, minister van de staatspolitie van New South Wales. „Wat we in onze straten zien is totaal niet-Australisch.” Ook de Australische premier Albanese sprak zijn afschuw uit over het antisemitische incident. „Dit is een schande”, zei hij tegen ABC Radio.

David Ossip, voorzitter van de Jewish Board of Deputies in New South Wales zei „diep geschokt” te zijn. „Criminele handelingen als deze, gepleegd door gemaskerde lafaards en schurken in het holst van de nacht, zijn bedoeld om de Joodse gemeenschap te bedreigen en te intimideren en onze sociale cohesie verder te verbrokkelen”, zei hij.

Swastika’s

De federale politie heeft donderdag een 44-jarige man aangeklaagd voor het uiten van doodsbedreigingen aan leden van een Joodse organisatie. „Dit zijn de eerste aanklachten die voortvloeien uit de Speciale Operatie Avalite die ik vorige maand heb opgezet”, aldus premier Albanese. Deze politieoperatie werd in december opgericht met als doel „bedreigingen, geweld en haat jegens de Australische Joodse gemeenschap en parlementsleden te onderzoeken”.

Het incident van vrijdag vormt een nieuwe stap binnen een hele reeks antisemitische incidenten in Australië het afgelopen jaar. Vandalen bekladden vorige week twee synagogen in Sydney met nazisymbolen. Het ging onder andere om een Joods gebedshuis in de voorstad Allawah, dat beklad werd met swastika’s en de leus ”Hitler on top”.

De getroffen synagoge in Allawah, Sydney. De leuzen zijn inmiddels verwijderd. beeld EPA, Bianca De Marchi

Ook een huis in het oosten van Sydney, een belangrijke ontmoetingsplaats van de Joodse gemeenschap in de stad, werd beklad met antisemitische graffiti, aldus de politie. Zij onderzoekt bovendien nog enkele aanstootgevende leuzen op een straatposter in de buitenwijk Marrickville. Gemaskerde brandstichters staken in december vorig jaar een synagoge in Melbourne in brand.

Het aantal antisemitische en islamofobe incidenten in Australië is toegenomen sinds Hamas Israël in oktober 2023 aanviel en de oorlog in Gaza begon. Sommige Joodse organisaties vinden dat de Australische regering niet voldoende actie onderneemt.