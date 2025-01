Polen bereidt zich voor op terugkeer landgenoten uit VS

Trump wil illegale migratie tegengaan en miljoenen illegale migranten deporteren. In de VS wonen miljoenen mensen met Poolse wortels. De Poolse krant Gazeta Wyborcza schatte dat er in 2016 daarnaast ongeveer 50.000 ongedocumenteerde Polen waren.

De Poolse autoriteiten maken zich op voor de mogelijke gevolgen van Amerikaanse beslissingen die invloed hebben op Polen „die in de VS verblijven met verschillende statussen en verschillende mate van legaliteit”, aldus Tusk. Betrokken instanties zullen indien nodig helpen bij de terugkeer van landgenoten die willen terugkeren.

Tusk zei tegen verslaggevers dat „elke Poolse man en elke Poolse vrouw thuis warm wordt verwelkomd” en dat in Polen „iedereen zijn eigen Amerika kan vinden”.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken deelde maandag een verklaring waarin Polen in het buitenland worden opgeroepen terug te keren. Daarin staat verder dat Polen een „bloeiend en modern land” is, waar onder meer de levensstandaard en welvaart van burgers blijven verbeteren.