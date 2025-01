Europees Mensenrechtenhof verwerpt zaak verkiezingen Roemenië

Georgescu vocht die beslissing aan bij het EHRM. Volgens de pro-Russische, tot voor kort onbekende kandidaat wordt het recht op vrije verkiezingen geschonden door de hele uitslag te schrappen. Georgescu ging in beroep tegen de beslissing van het constitutionele hof en vroeg het EHRM om „tijdelijke maatregelen”. Hij wil dat het verkiezingsproces en de voorbereidingen voor de tweede ronde gewoon doorgaan tot er een besluit is over zijn beroep.

Het hof in Straatsburg heeft dat verzoek verworpen. Volgens het EHRM kunnen er alleen tijdelijke maatregelen worden opgelegd als er een risico zou zijn op „onherstelbare schade” en is dat nu in Roemenië niet het geval.

De eerste en de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Roemenië staan nu gepland in mei.