Cartograaf: Golf van Mexico blijft voorlopig op atlas en kaart

Köbben is kaartenmaker en lid van de Commissie Anderstalige Namen van de Nederlandse Taalunie, die advies geeft over de schrijfwijze van geografische namen in Nederlandse atlassen en op kaarten. President Trump mag volgens hem zelf weten hoe hij de Golf van Mexico noemt, maar dat betekent niet dat andere landen dat overnemen. „In Mexico zullen ze gewoon de Golfo de México blijven zeggen.”

De redactie van de Bosatlas van uitgeverij Noordhoff zegt zich aan het advies van de Taalunie te houden. „Grensoverschrijdende objecten geven we in de regel weer onder hun Nederlandse naam. Zolang de Taalunie-werkgroep concludeert dat dit de gangbare aanduiding is in het Nederlandse spraakgebruik blijft de naam in de Bosatlas Golf van Mexico.”

Trump heeft ook besloten dat de berg Denali in Alaska weer Mount McKinley gaat heten. Hierover heeft volgens Noordhoff de federale United States Board on Geographic Names (BGN) het laatste woord. „In de Bosatlas was tot 2015, overeenkomstig het beleid van de BGN, de naam Mount McKinley gebruikelijk. Deze naam werd na de officiële naamswijziging op federaal niveau door ons als secundaire naam (tussen haken) onder de hoofdnaam Denali gehandhaafd. Zolang beide namen op verschillende officiële niveaus in omloop zijn, zullen wij dit zo blijven doen.”