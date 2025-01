Huishoudens Utrecht stromen door naar grotere woning door premies

Sinds september vorig jaar was een premie beschikbaar voor Utrechters die van een grote sociale huurwoning verhuisden naar een kleinere sociale huurwoning of een seniorenwoning. Het doel was ruimte te maken voor mensen die een grote(re) woning zochten.

In de pot zat 250.000 euro. Zo’n zestig huishoudens maakten gebruik van de regeling, waardoor „een veelvoud daarvan” kon doorschuiven en „aan een passende woning is geholpen”, aldus de gemeente. De verhuispremie bedroeg 3000 euro en 5000 euro voor mensen met een U-pas, een speciale pas voor Utrechters met een laag inkomen.

De premie was een proef. Het is „een van de Utrechtse maatregelen om de bestaande woningvoorraad beter te benutten”, aldus de gemeente in een verklaring.