XR over VS uit klimaatakkoord: actie meer dan ooit nodig

„Trump is een klassieke ontkenner van de feiten over de klimaatcrisis die we over de gehele wereld kunnen waarnemen”, laat een woordvoerster van XR weten. „Fascisten en klimaatontkenning horen bij elkaar als verhitting van de aarde en bosbranden. Terwijl de politiek verder gaat met dagdromen, zullen wij actie blijven voeren op basis van de feiten.”

Eerder reageerden ook Milieudefensie en Greenpeace op het besluit. „Het is een klap dat hij uit het klimaatakkoord wil stappen en de belangen van multinationals boven mensenlevens zet”, zei Milieudefensie. Greenpeace Nederland verwacht dat de VS alleen komen te staan door zich terug te trekken uit het Klimaatakkoord.

In het Klimaatakkoord van Parijs is onder meer afgesproken om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden.