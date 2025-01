Broers en neven staan terecht voor eermoord vrouw (28) Apeldoorn

Binnenland

In de rechtbank in Arnhem begint dinsdag het strafproces tegen vier mannen die worden verdacht van de moord op een 28-jarige vrouw in Apeldoorn uit eerwraak. Hoofdverdachte is Peshang A. (36), de broer van het slachtoffer. De medeverdachten zijn een andere broer en twee neven uit Duitsland. Een van hen was ook de ex-man van het slachtoffer.