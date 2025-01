Activisten staan op gevaarlijk deel van terrein Tata Steel

De woordvoerder van de staalfabriek laat weten dat installaties op dat deel van het terrein zijn stilgelegd. Het gaat daarbij om transportbanden en ‘wielgravers’, zegt ze. Wielgravers zijn grote graafmachines. „Onze hoogste prioriteit is de veiligheid van de activisten”, benadrukt de woordvoerder. „Daarom hebben we de activisten ook gevraagd niet op deze risicovolle plek te gaan staan. We willen het veilig houden.” De beveiligingsdienst van Tata Steel en de politie zijn ook aanwezig.

Extinction Rebellion zegt dat deze actie juist moet voorkomen dat er meer onveilige situaties ontstaan. „Deze kooksfabrieken vormen een gevaar voor de volksgezondheid.” De klimaatactiegroep heeft al vaker bij Tata Steel gedemonstreerd. De actievoerders willen dat de kooksgasfabrieken sluiten.

Tata Steel zegt het recht om te demonstreren te willen respecteren. „We hebben de actievoerders dus ook een gesprek met de directie aangeboden”, zegt de woordvoerder.