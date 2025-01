Israëlisch rapport legt opnieuw de vinger bij gruweldaden Hamas

Het document is vorige week aan de Verenigde Naties ter beschikking gesteld. Het rapport begint met een beschrijving van de aanslagen van 7 oktober 2023, toen Hamasterroristen een bloedbad in het zuiden van Israël aanrichtten en 251 mensen als gijzelaar naar de Gazastrook ontvoerden.

„De ontvoering van kinderen, vrouwen, mannen en ouderen uit hun huizen is een traumatische ervaring, die vaak plaatshad na de moord op familieleden of goede vrienden. In sommige gevallen werden kinderen zonder hun ouders meegenomen, of nadat hun ouders waren vermoord. De terroristen veroorzaakten grootschalige vernietiging. Gijzelaars waren getuige van het afbranden van hun huis, verkrachting en plundering in hun gemeenschap”, aldus het rapport.

Het document zoomt vervolgens in op de behandeling van gijzelaars tijdens hun gevangenschap, aan de hand van getuigenverklaringen van ontvoerden die werden vrijgelaten of door Israëlische troepen werden bevrijd. Om de privacy van de betrokkenen te beschermen, zijn namen, leeftijden en burgerlijke staat weggelaten. In het geval van kinderen is ook hun geslacht niet vermeld.

Hoewel in de loop der tijd al informatie over het lot van de gijzelaars naar buiten is gekomen, is het opnieuw schokkend nu de details in al hun gruwelijkheid systematisch op een rijtje zijn gezet. Twee minderjarige ex-gijzelaars vertelden dat zij werden gedwongen seksuele handelingen met elkaar te verrichten terwijl hun ontvoerders toekeken. Op hun lichamen zijn sporen van zware mishandeling aangetroffen.

Twee jonge kinderen hadden brandwonden op hun ledematen, meldt het document. „Een van de kinderen verklaarde dat die het gevolg waren van opzettelijk brandmerken met een heet voorwerp. (…) Het werd beschreven als een extreem traumatische ervaring.”

Het rapport somt een hele reeks aan martelingen op waaraan de gijzelaars werden blootgesteld, variërend van het dagenlang vasthouden in een donkere ruimte tot afranselingen en uithongering. De meeste volwassen ontvoerden verloren gemiddeld 8 tot 15 kilo lichaamsgewicht. Diverse vrouwen getuigden van aanranding en verkrachting, vaak in het bijzijn van anderen.

Israëlische militairen bij een tunnel van Hamas. beeld EPA, Atef Safadi

Veel ondervraagden worstelen nog altijd met ernstige gezondheidsklachten, zowel mentaal als fysiek. Sommige gijzelaars kampen met paniekaanvallen, plotselinge stemmingswisselingen en diepe depressies. „Zelfs zij die aanvankelijk sterk leken, hebben moeite zich aan de realiteit aan te passen.”

Dat uit zich op diverse manieren, aldus het rapport. Sommigen zijn bang hun woning te verlaten. Anderen praten nog steeds fluisterend, omdat zij dat tijdens hun gevangenschap van hun bewakers moesten. De meeste ex-gijzelaars hebben slaapproblemen. En vooral kinderen hebben last van hevige pijn waarvoor geen directe medische verklaring is.

De getuigen uit het rapport hebben één ding gemeen: ze hebben hun gevangenschap in Gaza overleefd. In de Palestijnse kuststrook zitten nog altijd tientallen anderen die elke dag opnieuw dezelfde verschrikkingen ondergaan.