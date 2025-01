Hele dag geen treinen tussen Utrecht en Driebergen-Zeist, schade groot door geramde kraan in Bunnik

Het ongeval gebeurde rond 06.00 uur op een spoorwegovergang aan de Stationsweg in de Utrechtse plaats. De machinist van de trein raakte volgens NS „heel licht gewond”, maar had verder geen medische hulp nodig. Wel is hij geschrokken, aldus een woordvoerder van het spoorwegbedrijf. In de trein zaten zo’n 25 mensen. De schade aan de trein is groot.

Nieuws in beeld Door een aanrijding tussen een trein en een graafmachine ligt het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist stil. de machinist van de trein raakte door de aanrijding lichtgewond. In de intercity die reed tussen Utrecht en Arnhem zaten op het moment van de aanrijding zo'n 25 mensen. beeld ANP, Menno Bausch

Maandag rijden er de hele dag geen treinen tussen Utrecht en Driebergen-Zeist, meldt de NS. Mensen die tussen Utrecht en Arnhem reizen, kunnen via Den Bosch gaan.