Surinaamse oud-president Wijdenbosch (83) overleden

De Surinaamse oud-president Jules Albert Wijdenbosch (83) is in Paramaribo overleden. Wijdenbosch trad in 1996 aan als president voor de Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse. Zijn termijn zou in 2001 aflopen, maar na aanhoudende protesten tegen zijn beleid kwamen er vervroegde verkiezingen op 25 mei 2000.