Zuid-Afrika hongert mijnwerkers uit, om die vervolgens te redden

Buitenland Fotoserie illegale mijnbouw

De autoriteiten noemden het een reddingsactie, maar het had ook veel weg van een massa-arrestatie. In Stilfontein, Zuid-Afrika, werden deze week ruim 200 uitgemergelde mijnwerkers naar boven gehaald uit een stilgelegde goudmijn. Meteen werden zij in de boeien geslagen.