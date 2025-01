Cd-recensie: Ars Musica schittert met Mendelssohn

Uiteraard is reeds lang bekend dat Mendelssohn op jonge leeftijd geniale werken schreef, maar bij iedere beluistering blijft het verbluffend wat de jonge Felix aan muzikale rijkdom wist te produceren, zowel voor koor als voor orkest. Ars Musica biedt een prachtige staalkaart van dit prille oeuvre in een onberispelijke uitvoering die recht doet aan de stijl van musiceren aan het begin van de 19e eeuw. Bewonderenswaardig hoe snel na de oprichting in 2015 het orkest naar professionele hoogte is gestegen en hoe overtuigend het koor dit typisch romantische repertoire –met duidelijke sporen van inspiratie door Bach– ten gehore weet te brengen.

Verbindende factor is dirigent Patrick van der Linden, die beide ensembles laat glanzen en schitteren met doeltreffende keuzes qua ritme, articulatie, klankkleur en verstaanbaarheid. In twee werken voegt zich de schitterende stem van sopraan Nanette Mans bij de musici. Haar uitvoering van het ”Ave Maris Stella” is fenomenaal. De eerste symfonie wordt overigens gespeeld in een nieuwe orkestratie door Misha Sporck, heerlijk slank en flexibel, maar zonder pauken en trompetten. Een kniesoor die daarop let.

Wunderkind Felix – Music by Felix Mendelssohn Bartholdy, Ars Musica; Channel Classics (CCS 46924); € 19,-; bestellen: outhere-music.com__

String Symphony No. 10 in B Minor, MWV N 10

Allegro con fuoco, uit: Symphony No. 1 in C Minor, Op. 11, MWV N 13