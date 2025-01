Iraanse president Pezeshkian gearriveerd in Rusland

Het verdrag geldt voor een periode van twintig jaar en gaat onder meer over nauwere samenwerking op defensiegebied. Voor de ondertekening bespreken de leiders de banden tussen Rusland en Iran en internationale kwesties. Beide landen hebben te maken met westerse sancties en ze trekken steeds nauwer met elkaar op sinds de Russische inval in Oekraïne bijna drie jaar geleden.

Het is Pezeshkians eerste bezoek aan het Kremlin sinds zijn aantreden in juli vorig jaar, na de dood van zijn voorganger bij een helikoptercrash. Pezeshkian en Poetin ontmoetten elkaar afgelopen oktober al tijdens de BRICS-top in Rusland en een cultureel forum in Turkmenistan.