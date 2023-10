Bisschop Bonny van Antwerpen sprak vorige week vrijdag de pers toe over het verzoek van de Belgische bisschoppen om Roger Vangheluwe, de voormalige bisschop van Brugge, te schorsen. In de recente documentaire Godvergeten komen verschillende slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk aan het woord, waaronder een neef van Vangheluwe. beeld AFP, Nicolas Maeterlinck