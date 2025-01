Ds. E. Versluis (PKN) 25 jaar predikant, en andere personalia

Overleden

Ds. A. van der Deijl (PKN)

Op 1 januari is ds. A. van der Deijl, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), overleden. Arie van der Deijl werd geboren op 5 oktober 1932 in Haarlem. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1959 gereformeerd predikant te Dalfsen. In 1961 vertrok hij naar Paramaribo (Suriname), als predikant voor het werk onder de hindoestaanse bevolking, uitgezonden door de Hernhutter-Broedergemeente te Zeist. In 1972 werd hij gemeentepredikant in Papendrecht. Daarna stond hij in Arnhem (1977). In 1984 werd ds. Van der Deijl geestelijk verzorger voor de stichting De Hezenberg (en als zodanig verbonden aan Hattem). Vanaf 1986 was hij werkzaam voor de Evangelische Broedergemeenten in het ressort Haarlem en Noord-Holland; van 1990 tot zijn emeritaat in 1997 was ds. Van der Deijl verbonden aan Haarlem-Centrum voor de arbeid onder Surinamers van Aziatische herkomst in Nederland.

Jubileum

Ds. E. Versluis (PKN)

Ds. E. Versluis, werkzaam binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat deze donderdag 25 jaar in het ambt.

Na zijn studie theologie werd hij op 16 januari 2000 bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente in Molenaarsgraaf. In 2005 werd ds. Versluis verbonden aan de hervormde gemeente in Sint-Annaland. Per 1 januari 2021 werd hij losgemaakt van deze gemeente. Ds. Versluis verleent momenteel pastorale bijstand in de hervormde gemeenten in Emst, Ermelo en Barneveld. Hij woont in Nunspeet.

Ds. J.J. Lof op een foto uit 2010. beeld RD

Ds. J.J. Lof (CGK)

Ds. J.J. Lof, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat zaterdag veertig jaar in het ambt. Op 18 januari 1980 werd kandidaat Lof bevestigd als predikant in de gemeente van Rotterdam- Oost/Capelle aan den IJssel. In 1995 nam ds. Lof het beroep van Onstwedde aan, vanwaar hij in 2000 naar Enschede-Oost vertrok. Vanaf 2009 stond hij in Meppel, waar hem in 2021 om gezondheidsredenen vervroegd emeritaat werd verleend. Ds. Lof was vanaf 1992 twaalf jaar actief als deputaat evangelisatie.

Benoeming

Marieke Klaasse

Edward de Kam heeft afscheid genomen als directeur van Youth for Christ Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika (YFC-EMENA). Zijn opvolgster, Marieke Klaasse, is per 1 januari 2025 aangetreden.

Na dertig jaar in dienst te zijn geweest bij Youth for Christ, waarvan twintig jaar als directeur bij YFC Nederland en de laatste tien jaar als Area Directeur van YfC-EMENA, is Edward de Kam met pensioen gegaan, maakte de internationale jongerenorganisatie bekend.

Marieke Klaasse is sinds 2007 actief binnen het missionaire werk. Na tien jaar pionierswerk in de Nederlandse en Schotse kerk, sloot zij zich aan bij Youth for Christ. Zij bekleedde afgelopen jaar de rol van interim regionaal directeur van YfC-West-Europa, coördinator van YfC-EMENA Young Leaders en de opstart van meidenwerk wereldwijd. Daarnaast runt ze sinds 2010 een eigen onderneming in Nederland. Klaasse is getrouwd en moeder van twee dochters.