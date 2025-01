Ambassadeur in VS vertegenwoordigt Nederland bij beëdiging Trump

Binnenland

De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten Birgitta Tazelaar woont volgende week in Washington de inauguratie bij van Donald Trump tot president. Het is gebruikelijk dat ambassadeurs naar de beëdiging van een nieuwe president gaan en niet een lid van de regering of parlementariërs. Tazelaar is uitgenodigd om namens Nederland te gaan, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst.