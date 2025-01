Bezoekerscentrum Philips-landgoed De Wielewaal opent in 2026

Het centrum wordt een van de vertrekpunten voor een bezoek aan het landgoed. Bezoekers kunnen er terecht voor informatie over flora, fauna, wandelroutes en cultuurhistorie - zoals de tuinen en gebouwen in het gebied. Ook zijn er plannen voor een winkel, kleinschalige horecavoorziening en ruimte voor workshops en evenementen.

Het landgoed was lang eigendom van de familie Philips. De gemeente Eindhoven kocht het in 2022. Met het openstellen ervan gaat „een grote wens in vervulling”, zegt wethouder Rik Thijs (Klimaat en vergroening). „Het wordt een plek om te inspireren en voor natuureducatie, dus informeren over de unieke cultuur en cultuurhistorie van het landgoed.”