Bouw, techniek en zorg bieden beste kans op baan

Dat stelt uitzendbureau Randstad Nederland donderdag in zijn jaarlijkse overzicht op basis van eigen en publieke arbeidsmarktdata.

De arbeidsmarkt is in beweging door vergrijzing, hoog verzuim en lage productiviteitsgroei. Dat geeft vooral druk in de zorg. Werkzoekenden in de zorgsector maken de meeste kans als verzorgende IG, verpleegkundige en helpende plus. Waar in 2010 per 65-plusser nog vier werkenden beschikbaar waren, is dat aantal nu gedaald naar drie. In 2040 zal dat aantal gedaald zijn naar één. In 2034 zullen in de zorg naar verwachting 266.000 openstaande vacatures zijn. De grootste tekorten doen zich voor in verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Nieuws in beeld Verpleegkundige aan de slag op de intensive care van het kinderthoraxcentrum van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen Een vakschilder voorziet een gevel van een laag nieuwe verf. beeld ANP, Nils van Houts Werknemers van bouwbedrijf Heijmans aan het werk in de nieuwbouwwijk De Rietschoven in Amersfoort. beeld ANP, Lex van Lieshout

Het woningtekort van ruim 400.000 woningen biedt nieuwe kansen in de bouw en techniek. Vorig jaar steeg het aantal afgegeven bouwvergunningen met 14 procent om het woningtekort aan te pakken. Daarnaast leidt het herbestemmen van bestaande gebouwen ertoe dat woningen eerder beschikbaar komen. De vraag naar vaklui zoals timmerlieden, projectleiders, schilders, werkvoorbereiders, calculators en elektromonteurs groeit daardoor.

„Deze cijfers laten zien dat de arbeidsmarkt nog veel kansrijke beroepen kent voor werkzoekenden en baanwisselaars”, zegt Bart van Krimpen, arbeidsmarktanalist van Randstad Nederland. „De keerzijde is dat de vacatures voor de meest kansrijke beroepen vaak lastig te vervullen zijn. Het begint met goede voorlichting voor jongeren, ouders en opvoeders over studiekeuzes. Werkgevers worden uitgedaagd om verder te kijken dan alleen het traditionele curriculum vitae.”