Alcoholverbod in delen centrum Maarheeze wegens overlast

„Mensen vallen voorbijgangers, buurtbewoners en ondernemers lastig. Ook maken ze de omgeving vies met afval en wildplassen”, aldus de gemeente. Die zegt dat de politie al de bevoegdheid heeft om daartegen op te treden. „Alleen is het wenselijk om de politie ook preventief te laten optreden tegen het gebruik van alcohol op straat in de aangewezen gebieden.”

Het verbod geldt niet op feestdagen en tijdens evenementen waarvoor een vergunning is verleend. Op de website van de gemeente staat vermeld in welke straten in het centrum het verbod van kracht is. Het verbod gaat per direct in en vervalt op 31 december dit jaar.

Woensdag meldde de NS te overwegen het treinstation Maarheeze voortaan voorbij te rijden wegens overlastgevende asielzoekers uit het azc van Budel. Of de maatregel rond het alcoholverbod ook daarom is genomen, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de gemeente was niet direct bereikbaar voor commentaar.