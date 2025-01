Stichting Ismaël zendt veldwerkers uit

Het gaat om Ryan en Roos met hun vijf kinderen; uit veiligheidsoverwegingen worden schuilnamen gebruikt. Zij zijn afkomstig uit een van de reformatorische kerken, maakte de interkerkelijke stichting woensdag bekend. „Ryan en Roos zullen zich naast hun taalstudie gaan bezighouden met het versterken van de kleine lokale kerk en met evangeliseren onder de grotendeels islamitische bevolking.”

In de achterliggende jaren zond Stichting Ismaël al meerdere andere veldwerkers uit, zowel voor kortere als langere termijn. „Zij wonen, werken, leven en getuigen in Arabische landen, ook in landen waar nog geen lokale kerk bestaat. Het is de bede van de stichting dat de Heere nog meer arbeiders wil uitstoten in dit deel van Zijn wijngaard.”

Stichting Ismaël legt zich toe op het „het verbreiden van het Evangelie in de Arabische wereld. Dat werk gebeurt door het vertalen en verspreiden van Bijbels en andere christelijke boeken en door hulpverleningsprojecten, maar ook door het uitzenden van veldwerkers (onder de projectnaam Woestijnleven).”