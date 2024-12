Stichting Ismaël vertaalt uitlegboekje over de Heidelbergse Catechismus in het Arabisch

De interkerkelijke Stichting Ismaël werkt in de Arabische wereld en vertaalt en verspreidt Bijbels en andere christelijke lectuur. Ook zijn diverse veldwerkers uitgezonden naar verschillende landen in het Midden-Oosten.

De Arabische vertaling van ”Leid mij in Uw waarheid” werd vrijdag gepresenteerd tijdens een zoommeeting, met aanwezigen uit Nederland, Libanon, Egypte en Irak.

Martin Accad, president van de Near East School of Theology (NEST) in Beiroet in Libanon, sprak zijn waardering uit voor de HC. „De structuur van vraag en antwoord werkt goed, dat bewees de filosoof Socrates al. De catechismus is een goede voorbereiding op het doen van geloofsbelijdenis en vieringen als de doop en het avondmaal.”

Dankbaarheid

Het derde deel van de catechismus spreekt Accad het meest aan. „Het focust op het belang van menselijke dankbaarheid. Ik probeer mijn kinderen te leren hoe je dankbaar kunt zijn. Dat is relevant en nodig in de moeilijke omstandigheden waarin wij en onze kerken verkeren. Dankbare mensen zijn veel positiever en beschouwen iedere dag als een geschenk.

Ik hoop dat de HC in deze Arabische versie zal binnentreden in onze kerken en huizen, en antwoorden zal geven op de vragen die we hebben.”

Grondige uitleg

Suheil Saoud, predikant van de presbyterian church in Beiroet, vond het een gemis dat er in het Midden-Oosten nooit een vertaling van een catechismus was. „De HC is een eenvoudige, grondige uitleg van het gereformeerde geloof. Dat is van groot belang in een tijd waarin we niet weten wat we geloven. Dit boek is daarom een aanbeveling voor alle gelovigen, zodat ze groeien in genade en geleid worden tot Gods glorie.”

„Dit boek is een aanbeveling voor alle gelovigen, zodat ze groeien in genade” - Suheil Saoud, predikant van de presbyterian church in Beiroet

Jan Vreeken, bureaumanager van Stichting Ismaël, lichtte de bedoeling van het boek toe. „Ouders kunnen de eenvoudige uitleg bij de vragen en antwoorden gebruiken om met hun kinderen te bespreken. De structuur in 52 hoofdstukken zorgt ervoor dat de hele geloofsleer in een jaar onderwezen kan worden. Ook is het boek nuttig om te gebruiken in kerken en op scholen.”

Het boek is in het Arabisch vertaald door de Libanese Paul Raad. Bij de presentatie waren eveneens dr. Paul Haidostian, president van de Haigazian Universiteit in Beiroet, de Egyptische predikant Samir Sadak, ouderling Maher Barbary en predikant Adel Henen uit Irak aanwezig.