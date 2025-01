Ds. Hoogerland (GG) gaat met emeritaat

Dat bevestigde classisscriba P. van Vijven donderdag. Het emeritaat is „op de meest eervolle wijze” verleend.

Ds. Hoogerland (72), zoon van ds. A. Hoogerland (1918-1986), was voor zijn toelating tot de Theologische School van de GG in 1998 werkzaam bij een levensmiddelenconcern. Hij diende als predikant de gg’s van Drachten (2002), Kruiningen (2007), Stolwijk (2012), Rotterdam-IJsselmonde (2018) en opnieuw Kruiningen (2022).

In 2020 publiceerde ds. Hoogerland het boekje ”Om vriend en broed’ren spreek ik nu”, waarin hij zijn overtuiging uitsprak dat kerkelijke verdeeldheid zonde is. Zijn verlangen is dat gelijkgezinde kerken elkaar opzoeken, bijvoorbeeld door met elkaar een bidstond te beleggen en schuld te belijden.

Op ds. Hoogerlands publicatie kwamen verschillende reacties. Ook ontstond een publieke briefwisseling tussen hem en ds. J. Roos, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Het deputaatschap kerkelijke eenheid van de GG besloot ds. Hoogerlands boek te bespreken met andere kerkverbanden.

In 2022 zei ds. Hoogerland in de Gezinsgids het te betreuren dat het nog steeds niet tot een gezamenlijke bidstond gekomen was. In het najaar van 2024 ging hij voor in twee bidstonden in verband met kerkelijke verdeeldheid, die belegd waren door de gg’s van Oosterland en Kruiningen.