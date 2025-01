Verdachte van drie schietpartijen IJsselmonde voor raadkamer

De man wordt verdacht van drievoudige moord, dan wel doodslag en het bezit van een vuurwapen. Hij werd donderdag 2 januari rond 23.15 uur na een klopjacht opgepakt op het balkon van een woning aan de Emelissedijk. Eerder die dag was voor de derde keer in twee weken tijd een man op straat in die omgeving neergeschoten. De andere schietincidenten waren op 21 en 28 december. De dodelijke slachtoffers waren mannen van 58, 63 en 81 jaar en lijken willekeurig te zijn gekozen. Twee van hen zijn in het hoofd geschoten.

De verdachte heeft als minderjarige straffen gekregen voor enkele winkeldiefstallen. Ook is hij twee jaar geleden veroordeeld voor de heling van een scooter. Hij is op Curaçao geboren en opgegroeid in Nederland. Over zijn motief is nog niets bekend. In politieverhoren beroept hij zich volgens zijn advocaat voornamelijk op zijn zwijgrecht.