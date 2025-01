Amsterdam in beroep tegen provinciebesluit over windmolens

Ook staan door het weigeren van de windmolens afspraken over het opwekken van duurzame energie in Amsterdam onder druk, zegt Pels. Daarnaast zouden de belangen bij het besluit onzorgvuldig zijn gewogen en is het besluit door de provincie niet goed gemotiveerd, aldus de wethouder.

Pels zegt het te betreuren dat het stadsbestuur nu naar de Raad van State stapt, maar volgens haar zijn de windmolens „keihard nodig om de klimaatcrisis te bestrijden, zoals als stad én provincie hebben afgesproken”.

In november wees de Noord-Hollandse politiek het plan voor de windturbines definitief af, omdat de grote windmolens niet goed in de omgeving zouden passen en te veel schade zouden veroorzaken. Eerst was het college van Gedeputeerde Staten nog voorstander, maar dat veranderde afgelopen september toen bleek dat geen natuurvergunning kan worden verleend. Ook kan het project negatief uitpakken voor vogel- en vleermuissoorten en ziet Rijkswaterstaat een onaanvaardbaar risico voor de verkeersveiligheid aan het Coenplein.