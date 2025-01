Dreigend TikTok-verbod VS raakt Nederlandse marketeers niet

In de VS is vorig jaar een wet aangenomen die het Chinese bedrijf achter TikTok, ByteDance, verplicht de Amerikaanse tak van de videoapp te verkopen. Doet ByteDance dit niet, dan dreigt een verbod. De wet gaat op 19 januari in. Als TikTok in de VS wordt verboden, kunnen mensen de app nog wel gebruiken, maar niet meer downloaden uit de appwinkels van Google en Apple.

Veel trends op het socialemediaplatform die ook in Nederland populair zijn, ontstaan in Amerikaanse filmpjes, legt Joey Scheufler, eigenaar van het in Amsterdam gevestigde Prappers, uit. Als die wegvallen, moeten Europese contentmakers zelf creatiever worden. „En dat is denk ik alleen maar leuk en goed.”