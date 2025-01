Zeeuwse makelaars weinig hoopvol over huizenprijzen

Nog steeds worden huizen duurder, maar de prijsstijgingen vlakken af, liet Lana Gerssen van de NVM donderdag weten. „En er staan meer woningen te koop.” Positief nieuws voor veel Nederlanders die een woning zoeken, maar recente uitlatingen van de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, kan ervoor zorgen dat ze besluiten nog even de kat uit de boom te kijken.

Knot sprak de verwachting uit dat de hypotheekrente omlaag zal gaan. „Ik verwacht niet dat die terugkomt op het extreem lage niveau dat we hebben gezien voor corona, maar hij daalt wel tot een natuurlijker niveau.” Hij baseert dat onder meer op de renteverlagingen die de Europese Centrale Bank (ECB) momenteel doorvoert. De ECB kan dat doen omdat de inflatie in de eurozone daalt.

In 2024 was de hypotheekrente gemiddeld 4 procent. Volgens de Van Bruggen Adviesgroep, een landelijk netwerk van financiële adviesbureaus, zal dat percentage in de loop van dit jaar richting de 3 procent gaan.

Tekort

Makelaar Henri Butijn van Neeskens Makelaars rekent op verdere prijsstijgingen. beeld Neeskens Makelaars

Een lagere hypotheekrente maakt de maandlasten voor een huizenkoper lager, maar dat voordeel kan wegvallen als huizen de komende tijd opnieuw veel duurder worden. Houdt de gematigde ontwikkeling van nu aan? Makelaar Henri Butijn van Neeskens Makelaars is niet optimistisch. „Er zijn inderdaad lichtpuntjes, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Het tekort aan woningen blijft de komende jaren hoog. Ook wordt er nog steeds voortdurend overboden.”

Hij rekent op verdere prijsstijgingen. „Dat komt doordat de productie in de bouw achterloopt, terwijl de vraag naar woningen blijft stijgen.” Zijn conclusie is daarom dat mensen niet moeten wachten met het kopen van een huis.

Albert van Rossum. beeld Van Rossum Makelaardij

Albert van Rossum, die een makelaardij op Goeree-Overflakkee runt, denkt daar hetzelfde over. „Wacht niet op een prijsdaling die niet komt.” Hij verwacht dat 2025 qua prijsverloop vergelijkbaar zal zijn met het afgelopen jaar. „Vanwege de dalende rente zullen meer mensen willen kopen.”

Zeeland

De prijs van een koophuis hangt sterk af van de plaats waar dat staat, bleek uit onderzoek van de NVM. Zo kost een woning in Zeist gemiddeld 660.000 euro, terwijl je er in Apeldoorn 485.000 euro voor betaalt. Wie in Blaricum, de duurste gemeente van ons land, zijn huis verkoopt, kan dat inwisselen voor vijf huizen in Heerlen.

Butijn van Neeskens Makelaars heeft vooral te maken met de cijfers in Zeeland. Daar heeft het kantoor vijf vestigingen, verspreid over de verschillende eilanden. „Als je vanuit Rotterdam naar het zuiden gaat, zie je steeds lagere prijzen.” Dat herkent Van Rossum. „Goeree-Overflakkee is niet ver van de Randstad, en daar stegen de prijzen het hardst.”

Er is verschil in de prijsontwikkeling tussen nieuwbouw en bestaande bouw, stelde de NVM vast. De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn in de laatste drie maanden van 2024 gelijk gebleven, terwijl die van bestaande huizen met meer dan 11 procent stegen.

Butijn spreekt dat niet tegen, maar ziet een duidelijke oorzaak. „Nieuwbouwhuizen worden steeds kleiner, dus je krijgt minder waar voor je geld.” Hij merkt dat er niettemin veel vraag naar te bouwen woningen is. „Maar de realisatie verloopt traag, onder meer door de vele regels.”