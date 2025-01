Nabestaanden staan DNA af voor identificatie ‘zeeslachtoffers’

De bijeenkomst werd gehouden bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Noordwijk. Familieleden van zeeslachtoffers konden er direct DNA-materiaal afstaan voor de speciale databank voor vermiste personen. Sinds de start in 2014 van het project om met behulp van DNA-verwantschapsonderzoek zeeslachtoffers te identificeren hebben 260 nabestaanden DNA afgestaan. Door de opname van deze DNA-profielen in de Nederlandse DNA-databank zijn tot nu toe vier vermiste zeeslachtoffers geïdentificeerd.

Een van de vijf nabestaanden die dinsdag DNA afstond, is een 83-jarige man van wie een opa omkwam in een storm op de Doggersbank op de Noordzee. Het lichaam van zijn oom, die in oktober 1926 ook op de vergane Vlaardingse logger voer, werd gevonden, maar dat van zijn opa nooit. „Mijn moeder heeft daar een trauma aan overgehouden. Ze kon er niet over praten”, aldus de man.

De DNA-profielen van nabestaanden worden vergeleken met DNA-profielen van lichamen die langs de Noordzeekust zijn aangespoeld. Sinds 2010 wordt standaard DNA-materiaal afgenomen van overleden personen van wie de identiteit onbekend is, geeft de politie aan. „Inmiddels is ook van vrijwel alle sinds 1920 aangespoelde lichamen DNA afgenomen en opgenomen in de DNA-databank voor vermiste personen. Voor de afname van het materiaal zijn een aantal ongeïdentificeerde mensen opgegraven.”

Vorig jaar heeft het project een vervolg gekregen dankzij een nieuwe internationale DNA-databank van Interpol, I-Familia, aldus de politie. Daardoor kan DNA van verwanten op internationaal niveau worden vergeleken. „Hierdoor is het mogelijk om samen met andere Noordzeelanden beter onderzoek te doen naar vermisten op zee.”