BBB ‘heel blij’ dat er geen MKZ in Nederland is gevonden

In Duitsland is de ziekte aangetroffen, en ongeveer 3600 kalveren zijn vanuit de besmette regio ten noorden van Berlijn naar Nederland vervoerd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek op de bedrijven waar de dieren terecht zijn gekomen. De eerste resultaten zijn negatief, maar er moeten nog veel meer testuitslagen binnenkomen. Die worden later deze week verwacht.

Van der Plas wil de situatie in Nederland, maar ook in Duitsland eerst verder aankijken. Zij en haar partijgenoten zullen daarom de komende tijd geen werkbezoeken brengen aan boerenbedrijven. Ook gaat ze niet naar de landbouwbeurs de Grüne Woche in Berlijn.