Laurens de Man nieuwe hoofdvakdocent orgel aan Conservatorium van Amsterdam

Dat meldde het conservatorium. De Man (1993) volgt Pieter van Dijk op, die komende zomer met pensioen gaat.

„Met Laurens krijgen we een toetsenist van wereldklasse in huis”, zegt David Kuyken, studieleider Toetsinstrumenten aan het Conservatorium van Amsterdam. „Behalve een internationaal gelauwerde pianist en organist is hij een ervaren docent met een sterke visie op het vak.”

De Man won in 2024 als eerste organist de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding die door het ministerie van OCW aan een musicus, werkzaam in de klassieke muziek, wordt uitgereikt. Hij studeerde piano, orgel en bijvak klavecimbel bij respectievelijk Jacques van Oortmerssen, David Kuyken en Johan Hofmann aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij vervolgde zijn studie bij Leo van Doeselaar aan de Berlijnse Universität der Künste (Konzertexamen Orgel). De Man won de nodige prijzen als pianist en organist. Onder andere als pianist van het Chimaera Trio speelt en arrangeert hij kamermuziek uit vier eeuwen muziekgeschiedenis. Sinds 2012 is hij hoofdorganist van de Utrechtse Janskerk. Hij werkt al aan het Conservatorium van Amsterdam als docent bijvak klassiek piano voor jazzpianisten. Sinds september 2023 is hij hoofdvakdocent orgel aan het Utrechts Conservatorium.