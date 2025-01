Twee Nederlanders leiden overleg legerchefs NAVO

Bauer is bezig aan zijn laatste dagen als voorzitter van het militair comité van de westerse militaire alliantie. Hij was ruim drie jaar de belangrijkste militaire adviseur van de secretaris-generaal en moest de brug vormen tussen politici en militairen bij het bondgenootschap. Bauer leidde de vergaderingen van de militaire ‘ambassadeurs’ van de 32 lidstaten. Drie keer per jaar maken die plaats voor hun commandanten der strijdkrachten, ook deze week.

Na de tweedaagse bijeenkomst op het Brusselse hoofdkwartier zwaait Bauer af. Hij wordt vervangen door een Italiaan.

Bij het overleg schuiven ook de legerchefs van veel van de tientallen partnerlanden van de NAVO aan. Dat zijn landen als Japan, Zuid-Korea en Australië. De NAVO kijkt de laatste tijd nadrukkelijker naar de wereld buiten Europa en Noord-Amerika. Naast de dreiging van Rusland zal volgens ingewijden ook die van China een belangrijk gespreksonderwerp zijn.