WHO meldt uitbraak marburgvirus met minstens 8 doden in Tanzania

Buitenland

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt een uitbraak van wat vermoedelijk het dodelijke marburgvirus is in het Oost-Afrikaanse Tanzania. Er zijn minstens negen gevallen en acht doden gemeld. Het risico op verspreiding van de uitbraak wordt als „hoog” omschreven vanwege „verschillende zorgwekkende factoren”, waaronder bewijs van geografische verspreiding.