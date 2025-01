Vlaggen Capitool toch niet halfstok tijdens inauguratie Trump

Mike Johnson, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft aangekondigd dat de vlaggen speciaal voor die dag helemaal gehesen zullen worden. De dag daarna hangen de vlaggen weer halfstok voor Carter. De rouwperiode voor hem duurt dertig dagen, zoals gebruikelijk bij het overlijden van oud-presidenten.

Trump heeft openlijk zijn ongenoegen uitgesproken over de vlaggen die halfstok te zien zouden zijn tijdens de inauguratie en met name over de vreugde die dat opleverde bij Democraten. „Ze vinden het zo fantastisch en zijn er zo blij mee, omdat ze eigenlijk helemaal niet houden van ons land. Ze geven alleen om zichzelf”, schreef Trump op Truth Social.