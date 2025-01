Kinderen groente laten eten? Bij de schoollunch lukt dat prima

Op Nederlandse basisscholen is het gebruikelijk dat kinderen een eigen broodtrommeltje meebrengen. „Bij grote groepen is de inhoud vrij eenzijdig en ongezond”, zegt onderzoeker Frédérique Rongen (33) van de Vrije Universiteit (VU). „Witbrood met chocoladepasta en zo.”

Groente en fruit krijgen de meeste kinderen sowieso onvoldoende binnen. Maar er gloort hoop. Wanneer kinderen op school een gezonde lunch voorgeschoteld krijgen, dan werkt de overgrote meerderheid die met smaak naar binnen.

„Ouders zijn vaak bezorgd en vragen zich af of hun kind bij zo’n lunch wel genoeg eet” - Frédérique Rongen, promovenda

„Het aanbieden van gezonde schoollunches is een sleutel om een gezond dieet van kinderen te bevorderen”, zegt Rongen, die deze week promoveert op het onderzoek. Daarvoor keek ze naar de uitvoerbaarheid van het aanbieden van gezonde, eventueel warme schoollunches met groentes. Ook onderzocht ze of er draagvlak voor bestaat in Nederland, waar een (warme) schoollunch snel als een exotische aangelegenheid wordt beschouwd. Met zowel de uitvoerbaarheid als het draagvlak zit het wel snor, constateert Rongen.

Bezorgde ouders

Opvallend is dat de argwaan vooral bij ouders lijkt te liggen, zegt de promovenda. „Die zijn vaak terughoudend en bezorgd. Eet mijn kind dan wel genoeg en valt er iets te kiezen?” Het promotieonderzoek wijst uit van wel.

„Een schoollunch hoeft ook niet per se één identieke maaltijd te zijn die elk kind voor zijn neus krijgt. Er bestaan diverse vormen, zoals een ”zelfsmeer-broodlunch”, waarvan rauwkost en groentes onderdeel zijn.” Een soepje bij de lunch serveren is ook een optie.

Natuurlijk, er zijn altijd kinderen die de kiezen stijf op elkaar houden, ziet Rongen, maar haar onderzoek legt vooral enthousiasme bloot. Hoe kan dit inzicht zich vertalen naar meer aanbod van gezonde schoollunches, zoals in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Scandinavië vaak best ingeburgerd is?

„Het liefst zou je willen dat de scholen het organiseren en dat de overheid financieel bijdraagt”, zegt Rongen. De realiteit is volgens haar nog dat die hoofdrolspelers „afwachtend naar elkaar zitten te kijken”. Toch ziet zij lokaal beweging ontstaan, zoals op scholengemeenschappen in Amsterdam die lunches organiseren.

Gezonde hap

„Bij elk nieuw fenomeen bestaan weerstand en zorgen”, zegt Rongen. „Maar als mensen gewoon beginnen en experimenteren verdwijnt dat vaak.” Oplossingen bieden voor kinderen met allergieën of specifieke wensen is wijs, zegt de promovenda.

Zelf geeft ze haar vierjarige zoontje altijd wat groente mee in de broodtrommel, zegt Rongen. „Vaak vindt hij dat lekker. Maar, jawel, hoor: soms blijft het er gewoon in zitten.” Elke gezonde hap die een schoolkind binnenkrijgt is mooi meegenomen, zegt de promovenda.

„De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente is voor een kind best veel, zeker als dat ’s avonds als één hoop op een bord ligt. Dus spreid het een beetje, door de schooltijd te benutten.”