Met de hele school ontbijten tussen de koeien: het kan in de Edese buurtschap De Valk bij Wekerom. Om de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt luister bij te zetten besloot veehouder Maas-Jan van den Top samen met buurvrouw en boerin Conny van den Top alle bijna honderd kinderen van de School met de Bijbel in De Valk te trakteren op een boerenontbijt in Maas-Jans koeienstal aan de Hoge Valkseweg in De Valk.