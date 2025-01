ProRail haalt gedicht Slachtofferhulp weg om ontbreken vergunning

Het gedicht Nabuurschap was begin oktober aangebracht op het station ter ere van het 40-jarig bestaan van Slachtofferhulp Nederland. De muurschildering werd onthuld in het bijzijn van onder anderen de locoburgemeester. „Ik hoop dat iemand na het lezen van een gedicht van mij zich beter voelt dan ervoor”, aldus Heytze destijds.

„Het is heel vervelend voor Slachtofferhulp dat dit gedicht weg moet. En misschien nog wel meer voor nabestaanden die hier troost uit putten”, reageert de woordvoerder van ProRail. „Maar er zijn speciale regels voor kunst op stations en daar moeten we ons gezamenlijk aan houden. Daarom kijken we zowel met de gemeente als met Slachtofferhulp naar een passend alternatief waar alle partijen zich in kunnen vinden.”