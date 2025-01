EU wil dat China stopt met leveren aan Rusland

In dat gesprek benadrukte Costa dat de Russische agressie tegen Oekraïne een bedreiging vormt voor de vrede en stabiliteit in de wereld. Costa riep China ook op bij te dragen aan een rechtvaardige, alomvattende en duurzame vrede in Oekraïne.

Op zijn beurt riep Xi de EU op om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen voor het geschil over elektrische auto’s. Sinds oktober legt de EU hogere importtarieven op aan Chinese autofabrikanten die van China staatssteun krijgen. Dat levert Chinese fabrikanten oneerlijk concurrentievoordeel op ten opzichte van hun Europese branchegenoten, vindt de EU.

Costa en Xi hebben in hun gesprek de gezamenlijke wens uitgesproken later dit jaar een ontmoeting op topniveau te hebben tussen de Europese Unie en China. Er is nog geen datum vastgelegd.