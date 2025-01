Natuurlijke gezinsplanning steeds populairder, signaleren Britse onderzoekers

Dat schrijven onderzoekers in een publicatie die dinsdag verscheen in vakblad BMJ Sexual & Reproductive Health. Ze analyseerden gegevens van tienduizenden vrouwen in Engeland en Wales die tussen 2018 en 2023 een afspraak maakten bij een abortuskliniek vanwege een ongewenste zwangerschap.

Het toepassen van natuurlijke gezinsplanning groeide van 0,4 procent in 2018 naar 2,5 procent in 2023. Daarentegen nam het gebruik van hormonale methodes, zoals de pil, juist af van 19 procent naar 11 procent. In deze categorie vallen ook langwerkende anticonceptiemiddelen, waaronder het hormoonstaafje.

De onderzoekers vermoeden dat de verschuiving deels te maken heeft met sociale media. Bekend is dat influencers op onder meer TikTok vertellen over hun positieve ervaringen met natuurlijke anticonceptie en waarschuwen voor de bijwerkingen van de pil. Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen spreekt in dit verband over ”hormonenfobie”.

Natuurlijke methodes zijn minder ‘succesvol’ in het voorkomen van een zwangerschap dan hormonale methodes. Op de 100 vrouwen die een natuurlijke methode gebruiken, raken er 2 tot 23 alsnog binnen een jaar zwanger. Bij de bekende anticonceptiepil overkomt dat zeven op de honderd vrouwen, en bij het koperspiraaltje minder dan één op de honderd.

Het gebruik van minder betrouwbare methodes kan daarom leiden tot een toename van het aantal ongewenste zwangerschappen, waarschuwen de onderzoekers. Ze pleiten ervoor dit nader te onderzoeken. Tevens wijzen ze op het belang van goede voorlichting.