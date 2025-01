Windstoten veroorzaken naar verwachting „gevaarlijke situatie” in Los Angeles

De windstoten worden tussen dinsdag en woensdag verwacht. „We zijn nog niet veilig, en moeten onze waakzaamheid niet laten verslappen”, zei brandweerchef Kristin Crowley maandag.

De afgelopen dagen kreeg de brandweer enige grip op de grootste brandhaarden rond de stad. De grootste brand, de Palisades Fire, heeft volgens The Los Angeles Times meer dan 9500 hectare verbrand. Ruim 5300 huizen en gebouwen gingen in vlammen op. Maandag was 14 procent van de vuurzee onder controle.

Aan de andere kant van de stad is ruim 5700 hectare afgebrand door de Eaton Fire. Zeker 7000 huizen en gebouwen brandden hier af. De brandweer had maandag 33 procent onder controle.

Door de twee branden samen is een gebied bijna ter grootte van het eiland Texel (16.000 hectare) in vlammen opgegaan. Er kwamen zeker 25 mensen om het leven.

Aangeklaagd

Huiseigenaren, huurders en winkeleigenaren van wie het eigendom is verwoest door de Eaton Fire hebben een rechtszaak aangespannen tegen het energiebedrijf Edison, meldde persbureau Bloomberg. Zij denken dat een elektriciteitsmast van Edison de brand bij Altadena heeft veroorzaakt.

Door een groep bewoners van de wijk Pacific Palisades is het nutsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de waterwinning aangeklaagd. „De watervoorziening faalde jammerlijk, waardoor bewoners en brandweerlieden weinig tot geen water hadden om branden te blussen”, verwijten de bewoners het Los Angeles Department of Water and Power.

In de aanklacht staat dat een waterreservoir leeg was toen de bosbranden bij de chique wijk vorige week uitbraken. Het gaat om het Santa Ynez Reservoir, waar ongeveer 443 miljoen liter water in opgeslagen kan worden. Sommige brandkranen kwamen droog te staan en er waren problemen met de waterdruk.

Dat de branden in Los Angeles County al vele duizenden gebouwen in as hebben gelegd, leidt tot kritiek op de autoriteiten, die niet in staat bleken het oprukkende vuur tijdig een halt toe te roepen. Een petitie waarin burgemeester Karen Bass wordt opgeroepen te vertrekken, is al meer dan 100.000 keer ondertekend.

Sommige vastgoedbezitters doen een beroep op particuliere brandweerkorpsen om hun bezittingen te beschermen, bericht de krant The New York Times. Ze willen niet afhankelijk zijn van overheidsdiensten. Inzet van een team van twintig brandweerlieden in vier voertuigen kan 10.000 dollar per dag kosten.