Het lijkt een soort ludieke actie. Een auto in Mandeville Canyon is volledig roze gekleurd – tot en met de ramen toe. Zelfs de bloemen langs de weg in deze buitenwijk van Los Angeles passen in het decor.

De werkelijkheid in de Amerikaanse stad is echter een stuk grimmiger. Het ogenschijnlijk vrolijke kleurtje van deze wagen is veroorzaakt door de restanten van tonnen blusmiddel die de brandweer de afgelopen dagen over Los Angeles en de omringende bossen heeft uitgestort.

De Amerikaanse staat Californië wordt door verwoestende bosbranden geteisterd. Een gebied zo groot als Parijs is in de as gelegd. Zeker 24 mensen kwamen al in de vuurzee om het leven. Duizenden gebouwen zijn verwoest. Ruim 150.000 inwoners hebben het dringende advies gekregen hun huis te verlaten.

Na enkele successen in de bestrijding van het vuur, is de vrees dat de harde wind de vlammen opnieuw aanwakkert. Het einde van het leed is nog niet in zicht.