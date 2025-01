Gouverneur van Californië wil miljarden voor ‘Marshallplan’ LA

Newsom vraagt wetgevers in zijn staat om 1 miljard toe te kennen voor acute noodhulp. De overige 1,5 miljard dollar is bedoeld voor de wederopbouw en paraatheid bij toekomstige bosbranden. De staat Californië heeft volgens persbureau Bloomberg weinig speelruimte voor extra uitgaven. Newsom hoopt dat 1 miljard van de voorgestelde steun wordt terugbetaald door de regering-Biden.

President Joe Biden zei maandag dat hij verwacht dat de wederopbouw van Los Angeles „tientallen miljarden” zal kosten. Hij wil ook op landelijk niveau meer geld vrijmaken. Aanstaand president Donald Trump heeft de aanpak van Californië en Newsom in het bijzonder bij de bosbranden bekritiseerd.

Newsom stuurde vrijdag een brief naar Trump om hem uit te nodigen in de staat, schrijft The Los Angeles Times. Daarop heeft de aanstaande president voor zover bekend nog niet gereageerd.