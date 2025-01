Twaalf kerken verwoest in Los Angeles; „God is met ons en dichterbij dan ooit tevoren”

Duizenden brandweerlieden bestrijden minstens vier uitgestrekte bosbranden in en rond de stad. Volgens cijfers is al ruim 16.000 hectare in de as gelegd. Naar verwachting worden dit de duurste branden in de geschiedenis van de Verenigde Staten, met een geschatte kostenpost van 135 tot 150 miljard dollar.

„God is met ons en dichterbij dan ooit tevoren” - Ds. Andre Wilson, predikant van de Altadena United Methodist Church

Al meer dan 12.000 gebouwen zijn door de branden verwoest of beschadigd. Onder de verwoeste gebouwen bevinden zich ook twaalf kerken, een synagoge en een moskee. Zoals de Altadena United Methodist Church, een meer dan honderd jaar oude gemeente in Altadena. „God is met ons en dichterbij dan ooit tevoren”, schrijft ds. Andre Wilson op Facebook. Ook de Pacific Palisades Presbyterian Church ging in vlammen op. „Ik houd vast aan de wetenschap dat de kerk geen gebouw of fysieke ruimte is; het zijn haar mensen en haar geloofsgemeenschap”, aldus dr. Grace Park, een van de predikanten op Instagram .

Wanhopig

Tienduizenden mensen die door de enorme branden hun huizen moesten verlaten, kunnen de komende vier dagen nog niet naar huis, zeiden functionarissen zondag. Evacués hebben rijen gevormd bij controleposten in de hoop de evacuatiezones bij Pacific Palisades en Eaton binnen te komen. Mensen zijn wanhopig en willen terug naar hun huizen voor medicijnen of kleding die ze na hun overhaaste vertrek niet konden meenemen.

Brandweercommandant Anthony Marrone van Los Angeles County zei zondag dat de verwachte windstoten betekenen dat de noodsituatie nog lang niet voorbij is. „Ze kunnen niet naar huis, simpelweg omdat het niet veilig is”, vertelde hij op een persconferentie. De brandweercommandant zei dat het gesprek over terugkeer pas kan plaatsvinden nadat de krachtige winden, die naar verwachting tot woensdag aanhouden, voorbij zijn.

Brandweerlieden bereiden zich voor op een nieuwe ronde krachtige winden die de bosbranden verder kunnen aanwakkeren. „Er is kans op explosieve brandgroei als de wind weer aantrekt”, zei Ariel Cohen, meteoroloog bij de National Weather Service zondag tegen de Los Angeles Times. Maandag worden windstoten tot ruim 100 kilometer per uur verwacht. Nog krachtigere winden zullen woensdag een hoogtepunt bereiken. Verwacht wordt dat de wind de bestaande branden verder naar het zuiden en westen duwen.

Los Angeles krijgt hulp van 72 brandweerlieden en andere noodwerkers uit Mexico bij de bestrijding van de hevige bosbranden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zondagavond hulp aangeboden van 150 brandweerlieden uit Oekraïne. Ook Amerikaans militair personeel staat klaar om te worden ingezet.

De autoriteiten van Los Angeles hebben zaterdag de gezondheidsnoodtoestand uitgeroepen omdat de bosbranden zo veel rook, as en fijnstof veroorzaken. De gemeente stelt onder meer dat ramen en deuren gesloten moeten blijven bij rookontwikkeling in de buurt. Panden moeten binnen schoon zijn en mensen die de straat op moeten, zouden een mondkapje moeten dragen. Het is ook verboden machines in de tuin te gebruiken, met name bladblazers waarmee de verspreiding van as nog erger wordt.